Klotzbach-​Brücke auf dem Triumph-​Areal in Heubach eingebaut

Durch eine direkte Verbindung für Fußgänger wird das neue Heubacher Stadtquartier auf dem ehemaligen Triumph-​Areal an der Mögglinger Straße noch besser zu erreichen sein.

Mittwoch, 01. Dezember 2021

Gerold Bauer

Am Montag wurde ein weiteres Kapitel in Sachen Neubebauung des Triumph-​Areals in der Mögglinger Straße aufgeschlagen. Für die Fußgängerbrücke investierte die Stadt Heubach 45 000 Euro.





Schritt für Schritt nimmt die neue Bebauung auf dem ehemaligen Triumph-​Areal Gestalt an.

