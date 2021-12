Hochwasserschutz in Lorch: Fast 1,4 Millionen Euro für den dritten Abschnitt

Viel Geld nimmt die Stadt Lorch für den Hochwasserschutz in die Hand. In der Gemeinderatssitzung am Donnerstag wurde der dritte Abschnitt zum Hochwasserschutz am Götzenbach beschlossen; die Kosten: 1,396 Millionen Euro.

Bürgermeisterin Marita Funk warf zunächst nochmals einen Blick auf die bereits erfolgten Maßnahmen – den ersten Abschnitt vom Götzenbach über die Mündung in die Rems bis zum Oriaplatz und den zweiten Abschnitt vom Zollplatz bis zum Bahndamm.





Funk erklärte, dass die Stadt Lorch für den bevorstehenden Ausbaubereich von der Wilhelmstraße bis zur Ofengasse keine weitere Förderung durch das Land erhalte — warum das so ist und welche Arbeiten im dritten Abschnitt bevorstehen, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.



