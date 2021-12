Booster im Ostalbkreis und Rems-​Murr-​Kreis jetzt nach drei Monaten

Boostern ist jetzt bereits drei Monate nach der vollständigen Impfung möglich. Dazu rät die Ständige Impfkommission (Stiko) aus Sorge vor der Omikron-​Variante. Welche Auswirkungen hat dies auf die Impfkampagne im Ostalbkreis und dem Rems-​Murr-​Kreis?

Dienstag, 21. Dezember 2021

Thorsten Vaas

Bislang konnte die Booster-​Impfung erst nach fünf Monaten verabreicht werden. Rund anderthalb Wochen vor der Stiko hatte bereits die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) dazu geraten, die Auffrischungsimpfung nach drei Monaten zu verabreichen. Die Stiko rechnet in ihrer Begründung damit, dass die Omikron-​Variante „innerhalb kürzester Zeit“ das Infektionsgeschehen bestimmen wird. Da der Impfschutz nach der ersten, beziehungsweise den ersten beiden Impfungen bei der Omikron-​Variante deutlich geringer ausfällt und nach kurzer Zeit stark nachlässt, solle die dritte Impfung vor möglichen schweren Erkrankungen schützen.







Impftermine im Ostalbkreis finden Sie hier. Zum Impfangebot des Rems-​Murr-​Kreises gelangen Sie hier.



Die neue Empfehlung wolle man an den Impfstützpunkten und bei den Mobilen Impfteams im Ostalbkreis unmittelbar umsetzen. „Ab sofort kann jeder nach drei Monaten die eine Booster-​Impfung bekommen“, wird Landrat Joachim Bläse in einer Pressemitteilung am Dienstag zitiert. Die letzte Entscheidung treffe jedoch immer der impfende Arzt vor Ort. Es gebe derzeit genug Impfstoff, um die Booster-​Impfung nach drei Monaten umzusetzen, hieß es auf Nachfrage der Rems-​Zeitung aus dem Landratsamt. Zudem überlege man sich, weitere zusätzliche Impfaktionen anzubieten — die Details sollen noch bekannt gegeben werden.Auch im Rems-​Murr-​Kreis können sich ab sofort die Bürgerinnen und Bürger ab 18 Jahren drei Monate nach der vollständigen Impfung ihren Booster abholen – nicht nur beim Hausarzt, sondern auch bei allen mobilen Aktionen und den Impfstützpunkten.

