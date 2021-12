Ausflugstipp: Die Teufelskanzel bei Rotenhar

Wie wäre es mit einer Feiertagsausflug zur Teufelskanzel bei Rotenhar? Hier gibt es einen Wandertipp fürs Wochenende.

Die versteckt liegende Felsformation oberhalb von Rotenhar war einst Zuflucht in Kriegszeiten und soll im Mittelalter ein Zeremonieplatz der „Täufer“-Sekte gewesen sein. Heute ist die wildromantische Teufelskanzel eines der Aushängeschilder von Gschwend. Das Naturdenkmal liegt an einer kleinen Seitenschleife am Kultur– und Landschaftspfad Frickenhofer Höhe.

