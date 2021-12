Was tut Schwäbisch Gmünd gegen den Laden-​Leerstand?

Foto: gbr

Mit Packpapier oder alten Zeitungen zugeklebte Schaufenster vermitteln nicht den Eindruck einer attraktiven Geschäftslage. Die Gmünder Leerstandsmanagerin Sabrina Hieber versucht in Kooperation mit Vermietern, solche negativen Signale zu vermeiden.

Montag, 27. Dezember 2021

Gerold Bauer

Nichts ist für eine Geschäftslage schlimmer als um sich greifender Leerstand. Studien belegen sogar eindeutig, dass leerstehende Häuser und Ladengeschäfte zu einem weiteren Leerstand in der Nähe führen. Denn zugeklebte Schaufenster signalisieren sowohl den Passanten als auch potenziellen Interessenten an den Immobilien, dass in dieser Gegend offenbar „nichts los“ ist. Soweit ist es in der Gmünder Innenstadt freilich bei weitem noch nicht, aber ein gewisser Leerstand ist nicht zu übersehen – und deshalb gibt es in der Stadtverwaltung im Ressort des Wirtschaftsbeauftragten Alexander Groll eine Leerstandsmanagerin.





Lesen Sie in der Montag-​Ausgabe der Rems-​Zeitung, welche Möglichkeiten die Stadtverwaltung hat, um dem Leerstand entgegen zu wirken!











