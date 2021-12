Krippenlandschaft: Ursula Hilger bringt die Menschen zum Staunen

Die Lorcherin Ursula Hilger hat eine Krippenlandschaft in ihrem Nähzimmer erbaut: Mitten im Lorcher Wohngebiet lockt zur Advents– und Weihnachtszeit ein hell erleuchtetes Fenster große und kleine Spaziergänger an.

Dienstag, 28. Dezember 2021

Edda Eschelbach

In ihrem Nähzimmer hinter dem Fenster hat Ursula Hilger eine liebevolle und detailreiche Krippen– und Winterlandschaft errichtet, die zum Staunen einlädt. „Als Kind bin ich jeden Tag nach der Schule in die Kirche gegangen und habe mir die Krippe angeschaut“, erzählt Ursula Hilger von den Anfängen ihrer Krippen-​Leidenschaft. Inzwischen ist die 78-​Jährige schon lange kein Schulmädchen mehr, die Begeisterung für Krippen hat sich seither aber nicht verändert.





