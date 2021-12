Omikron: Wie sicher sind herkömmliche Schnelltests?

Die WHO sieht in Omikron weiterhin ein sehr hohes Risiko. Zudem gibt es Zweifel, ob Antigentests diese Variante sicher erkennen.

Donnerstag, 30. Dezember 2021

Thorsten Vaas

In Großbritannien und in den USA ist Omikron schon die dominierende Mutante. Die schnelle Wachstumsrate ist dem aktuellen Lagebericht der Weltgesundheitsorganisation WHO wahrscheinlich eine Kombination sowohl des geringeren Schutzes durch die Immunabwehr als auch der erhöhten Übertragbarkeit der Omikron-​Variante. Die Gefahr durch die Omikron-​Variante des Coronavirus ist nach WHO-​Einschätzung daher weiter sehr hoch. Allerdings sei in Südafrika zuletzt ein Rückgang der Fälle verzeichnet worden.

