WWG Autowelt ist die Nummer eins

Bei Dieter Schulzki und seinem Team ist man gut aufgehoben. Foto: WWG

Auszeichnung durch AUTO BILD, Ausgabe 40/​2021: Audi-​Partner schneidet mit Note 1,2 brillant ab. Eine Sonderveröffentlichung der Rems-​Zeitung (Wochenend-​Ausgabe).

Samstag, 04. Dezember 2021

Michael Maier

„Wir sind ein Audi-​Partner für alle, die die vier Ringe lieben“, sagt Dieter Schulzki, Serviceleiter der WWG Autowelt. Dabei spiele es keinerlei Rolle, ob der Audi nagelneu sei oder schon ein paar Jahre auf dem Buckel habe: „Wir sind gleichermaßen für alle unsere Kundinnen und Kunden da.“ Diese Aussage spiegelt sich auch in der Auszeichnung für die WWG durch die AUTO BILD (Ausgabe 40/​2021) wider: Der große Audi-​Partner in Schwäbisch Gmünd wurde mit der Note 1,2 bewertet und ist damit die beste Autowerkstatt auf der schwäbischen Ostalb.



Die Auszeichnung führt auf die Bewertungen vieler Kundinnen und Kunden zurück, die sich an der Umfrage der AUTO BILD beteiligten. „Dafür sind wir sehr dankbar“, sagt Dieter Schulzki. Die super Note sei eine Bestätigung für den „Teamspirit“, den er immer in seiner Mannschaft erlebe: „Auch in Corona-​Zeiten, das darf man bei dieser herausragenden Auszeichnung keinesfalls vergessen, haben sich unserer Kundinnen und Kunden bei uns bestens aufgehoben gefühlt: sicher und gut betreut.“

