Haustiere als Corona-​Überträger?

Foto: gbr

Dass sich auch Katzen und Hunde erkälten können, ist nichts Ungewöhnliches. Seit Ausbruch der Corona-​Pandemie aber sorgte manch hustender Vierbeiner bei seinen Besitzern für schlimmste Befürchtungen. Sind Haustiere wirklich Überträger von Corona-​Viren?

Mittwoch, 08. Dezember 2021

Gerold Bauer

29 Sekunden Lesedauer



Fast 16 Millionen Katzen und elf Millionen Hunde gibt es in Deutschen Haushalten, und auch sie werden natürlich krank. „Wir hatten bisher keine Corona-​Fälle bei Tieren bei uns in der Praxis“, beruhigt eine Mitarbeiterin der Tierarztpraxis von Dr. Martin Kopp in Schwäbisch Gmünd. Zwar seien Infektionen möglich, spielten aber im Infektionsgeschehen keine Rolle. Dennoch biete die Praxis Corona-​Tests für Haustiere an, falls ein Verdacht bestehe.







Was die Rems-​Zeitung zu dieser Frage herausgefunden hat, lesen Sie in der Ausgabe vom 8. Dezember!



