Schwunghaften Handel mit allerlei Rauschgift betrieben

Ein 29 -​Jähriger aus Aalen sitzt nun in Untersuchungshaft, weil die Polizei bei einer gezielten Kontrolle in seiner Wohnung eine größere Menge an unterschiedlichen illegalen Drogen gefunden hat. Auch Waffen wurden dort sichergestellt.

Freitag, 12. Februar 2021

Gerold Bauer

Nachdem ein-​jähriger Aalener über das sogenannte Darknet Rauschgift bestellte und diese Ware im Bereich von Trier angehalten werden konnte, wurde das Kriminalkommissariat Aalen durch die Staatsanwaltschaft Ellwangen mit den weiteren Ermittlungen beauftragt. Durch das zuständige Amtsgericht wurde in der Folge eine Wohnungsdurchsuchung beim Beschuldigten angeordnet, welche am vergangenen Mittwoch auch vollzogen wurde.Hierbei konnten unter anderem überGramm Amphetamin,Ecstasy-​Tabletten,Gramm Marihuana und mehrere Streifen LSD-​Trips aufgefunden werden. Zudem konnten durch die Ermittler neben Verpackungsmaterial und Vakuumiergerät auch zwei Bitcoin Wallets sowie drei bereits versandfertige adressierte Kuverts, welche verschiedenes Rauschgift enthielten, sichergestellt werden.Durch die Polizeibeamten konnten zudem mehrere Laptops und Speichermedien sowie griffbereit zwei Messer und zwei Gaspistolen aufgefunden werden. Aufgrund der Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass der Beschuldigte einen schwunghaften Onlinehandel mit diversen Betäubungsmitteln betreibt.Der-​jährige deutsche Staatsangehörige wurde daraufhin auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen einem Haftrichter vorgeführt, welcher den beantragten Haftbefehl in Vollzug setzte. Der Mann, dem der bewaffnete Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen wird, konnte anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überführt werden.

