Fasching: Die Gmender Fasnet im Herzen und die Altstadt in der Sammelvitrine

Am Faschingsdienstag gibt es in diesem Jahr nur einen digitalen Umzug der AG Gmender Fasnet. Umso mehr werden Erinnerungen an die Fasnetsumzüge der letzten Jahrzehnte wach. Wer erinnert sich noch an die begehrten „Türmla und Häusla“, die einst als Eintrittkarten dienten?

Alljährlich war die ganze Stadt gespannt, welchen Stadtturm oder welches historische Gebäude die Verantwortlichen als Vorbild für die jeweils aktuelle Fasnetsplakette in Form eines Schlüsselanhängers herausgesucht hatten. Mit der Zeit kam in Vitrinen oder auf Schreibtischen und Regalen die halbe Altstadt zusammen. Bis heute sind die Miniaturen beliebte Sammelobjekte geblieben. Und trotz Corona haben die Gmünder ihre geliebte Fasnet im Herzen. Darüber berichtet die Rems-​Zeitung in ihrer Ausgabe am Faschingsdienstag.

