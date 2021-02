Feuerwehreinsatz wegen Wasserrohrbruch

Zu einem Feuerwehreinsatz in Gmünd kam es am Dienstagvormittag gegen 11 . 45 Uhr. Grund war ein Wasserrohrbruch in einem Gebäude in der Kapuzinerstraße.

Dienstag, 16. Februar 2021

Nicole Beuther

Das Wasser strömte aus dem zweiten Stockwerk bis ins Erdgeschoss und verursachte dabei einen Sachschaden am Gebäude, der sich nach ersten Schätzungen auf etwaEuro beläuft. Die Feuerwehr war mit fünf Personen im Einsatz und konnte das Wasser abpumpen. Personen kamen hierbei nicht zu Schaden.

