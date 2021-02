Virtueller Faschingsumzug durch Gmünd

Fasching fiel in dieser Saison überall und auch in der Region flach? Nicht ganz, denn die „Gmender Fasnet“ organisierte am Faschingsdienstag einen Umzug „online“. Wir haben ihn uns angeschaut.

Dienstag, 16. Februar 2021

Über die Homepage gmender​-fas​net​.de gelang man auf ein youtube-​Video, in dem Robin Kucher von der 1 . Wexhainer Narrenzunft den ersten digitalen Fasnetsumzug präsentierte. Normalerweise hätte er gestern beim Spital am Gmünder Marktplatzden „echten“ Umzug moderiert. So tat er das eben in diesem Jahr online und wurde dabei unterstützt von Max Schamberger, genannt „Max der Amüsante“, Zeremonienmeister vom Gmünder Hofstaat.







Vom virtuellen Faschingsumzug durch Gmünd berichtet die Rems-​Zeitung in der Mittwochausgabe.



