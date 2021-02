Bettringer Bürgerverein trägt Stelle des Stadtteilkoordinators

Zum 1 . März übernimmt der Bürgerverein Bettringen die Trägerschaft für die Stelle des Stadtteilkoordinators. Damit endet endgültig die Aufbauphase der Quartiersentwicklung im größten Gmünder Stadtteil.

Der Bettringer Stadtteilkoordinator Uli Bopp rückt wieder mehr in das Zentrum Bettringens und wird künftig für Bettringer in der Sprechstunde erreichbar sein. Die Regionalleiterin der Vinzenz von Paul gGmbH, Isolde Otto-​Langer, gab derweil bekannt, dass der Träger für zwei weitere Jahre die Leitung des Begegnungszentrums Riedäcker finanziert.





