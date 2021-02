Virtueller Waldstetter Jugendbeirat

Fotos: Gerhard Nesper

Nicht wie gewohnt im großen Sitzungssaal des Rathauses oder in der Mensa der Gemeinschaftsschule, sondern mit PCs, Laptops und Smartphones fand am Samstag die erste virtuelle Sitzung des Waldstetter Jugendbeirats statt.

Samstag, 20. Februar 2021

Gerhard Nesper

27 Sekunden Lesedauer



10

Während Bürgermeister Michael Rembold, Hauptamtsmitarbeiterin Ira Herkommer und die Quartiersmanagerin Magdalene Rupp von der Stiftung Haus Lindenhof ihre gewohnten Plätze im Rathaus eingenommen hatten, wohnten die Mitglieder des Jugendbeirats der Sitzung von zuhause aus bei. Insgesamt warenTeilnehmer zugeschaltet, darunter auch Gemeinderat Johannes Josef Miller. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Niclas Spieß gab Michael Rembold Infos über die derzeitige Corona-​Situation. Was sonst noch Thema war in der Sitzung steht anfangs der neuen Woche in der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



72 Aufrufe

109 Wörter

32 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Waldstetten ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb