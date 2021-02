Fischsterben im Rehnenmühlenstausee

Foto: esc

Ein entsetzlicher Anblick: Tote und sterbende Fische schwimmen aktuell an der Oberfläche des Rehnenmühlenstausees. Als die ersten Fotos der verendeten Tiere am Sonntagabend die Redaktion der Rems-​Zeitung erreichten, war noch nicht abzusehen, welche Geschichte sich dahinter verbergen könnte.

Dienstag, 23. Februar 2021

Edda Eschelbach

Bei einem Treffen mit dem Täferroter Bürgermeister Markus Bareis am Rehnenmühlenstausee wurde der Verdacht auf ein Fischsterben im Stausee zur Gewissheit. Bei einem weiteren Treffen am See am Montagnachmittag, diesmal mit Gerd Zidorn, einem der beiden Gewässerwarte des Bezirksfischereivereins Lein-​Rems in Schwäbisch Gmünd, kam ein wenig Licht ins Dunkel.







Was Gerd Zidorn über Fischsterben im Rehnemäühlenstausee berichtet, steht am 23 . Februar in der Rems-​Zeitung.

