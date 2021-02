Sabine Scheitler geht auf Distanz zu „Fridays gegen Altersarmut“

Sabine Scheitler kämpft weiter gegen Altersarmut, aber sie distanziert sich von „Fridays gegen Altersarmut“ und damit vor allem von Heinz Madsen. Als sie damit anfing, sich auf dem Gmünder Marktplatz gegen Altersarmut zu engagieren, blies Sabine Scheitler zuweilen ein kalter Wind entgegen. Vielen war die Mahnwache unter dem Logo „Fridays gegen Altersarmut“ ein Dorn im Auge.

Samstag, 27. Februar 2021

„Wir wurden deshalb automatisch immer auch in die rechte Ecke gestellt“, kritisiert ihr Freundin Tine Ott, die gemeinsam mit Sabine Scheitler auf dem Marktplatz steht – auch von Anfang an, und auch am Samstagvormittag wieder. Beide Frauen betonen vehement: „Wir sind nicht rechts.“







Worum es den beiden Frauen geht und weshalb sie von etlichen Mitstreiter*innen enttäuscht sind, erzählen sie in der Rems-​Zeitung am 1 . März.

