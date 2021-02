Tag der offenen Werkstatt im Arenhaus entfällt

Sybille Don im Fernunterricht im Arenhaus. Foto: Arenhaus

In diesem Jahr öffnen sich die Türen im Arenhaus am ersten Februarwochenende nicht.

Mittwoch, 03. Februar 2021

Eva-Marie Mihai

38 Sekunden Lesedauer



3 -​jährigen Berufskolleg Design, Schmuck und Gerät an interessiert, kann sich auf der Homepage der Gewerblichen Schule informieren ( Bedingt durch die Corona-​Pandemie findet der beliebte Tag der offenen Werkstatt nicht statt. Schmuckinteressierte und Schüler, die sich für einen kreativen und handwerklich anspruchsvollen Beruf interessieren, konnten hierbei Werkstattluft schnuppern und sich unter Anleitung der angehenden Schmuckdesigner an kleineren Arbeiten versuchen. Wer sich für die dreijährige Ausbildung als Schmuckdesigner im-​jährigen Berufskolleg Design, Schmuck und Gerät an interessiert, kann sich auf der Homepage der Gewerblichen Schule informieren ( www​.gs​-gd​.de/​s​c​h​m​u​c​k​s​c​hulen ).





Auch die Schmuckdesignschüler sind vom Lockdown betroffen. Der Fernunterricht funktioniert zumindest gut in den theoretischen Fächern. Die Lehrkräfte geben sich große Mühe, dass keine Wissenslücken entstehen. Aber auch die engagierteste Videokonferenz kann nicht das Gefühl ersetzen, ein Schmuckstück zu berühren und zu bearbeiten. Die Sehnsucht der Schülerinnen und Schüler ist groß, in den Werkstätten des Arenhauses wieder den Hammer und die Feile in die Hand nehmen zu können.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



144 Aufrufe

153 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb