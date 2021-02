VGW-​Jahresbilanz: „Wir kommen gut durch Corona“

Das städtische Wohnungsbauunternehmen VGW hat seine Jahresabschlussbilanz für 2019 vorgelegt und gleichzeitig auch das aktuelle Geschäftsgeschehen beschrieben.

Montag, 08. Februar 2021

Heino Schütte

„Wir kommen gut durch Corona“, so beschreibt VGW-​Geschäftsführer Celestino Piazza. Und der Jahresabschluss fürsei einer der besten der letzten Jahre. Bei einer Bilanzsumme von rundMillionen Euro wurde ein Überschuss vonMillionen Euro verbucht. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats gab es aber auch eine sehr kritische Wortmeldung: BL-​Stadtrat und Kreishandwerksmeister Alexander Hamler sieht eine zu große Dominanz mit einer zu starken Einmischung des kommunalen Wohnungsbauunternehmens in die freie Wirtschaft. Mehr zum Thema am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

