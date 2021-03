Die unverzichtbare Arbeit der Reinigungskräfte

Hygiene ist seit Monaten das oberste Gebot. Die Arbeit von Reinigungskräften ist daher wichtiger denn je. Und gerade in Krankenhäusern und Altenheimen unverzichtbar. Was es bedeutet in Corona-​Zeiten als Reinigungskraft in einem Altenheim zu arbeiten, erzählt Kristina Ilicic im Gespräch mit der Rems-​Zeitung.

Montag, 01. März 2021

Nicole Beuther

Die Pandemie hat vieles verändert. Auch die Arbeit von Ilicic und ihren Kolleginnen. Neben den bisherigen Tätigkeiten nimmt vor allem die Desinfektion viel Zeit in Anspruch. Für jede der Reinigungskräfte in St. Anna bedeutet das einen zusätzlichen Nachmittag pro Woche.





Von einer Arbeit, die in der Öffentlichkeit keinen Applaus erhält, aber in diesen Zeiten unverzichtbar ist, berichtet die Rems-​Zeitung in der Dienstagausgabe.



