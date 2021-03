Marginalie: Diskussion ums Gendersternchen

Grafik: rz

Gendern in der Zeitung – ist das wirklich nötig? Und wenn ja, muss dann dafür das Gendersternchen gebraucht werden? Aus gegebenem Anlass — nämlich eine Diskussion, die sich jüngst um die Nutzung besagten Sterns in der Rems-​Zeitung entwickelte — widmet sich die Marginalie am Samstag der Gentrifizierung der deutschen Sprache.

Samstag, 13. März 2021

Edda Eschelbach

31 Sekunden Lesedauer



Eines sei vorausgeschickt: Es gibt keine kampfbereiten Verfechter und Verfechterinnen innerhalb der Rems-​Zeitung, die sich für das Sternchen stark machen wollen. Doch es gibt durchaus zwei Betrachtungsweisen. Derzeit wird jedoch der Stern in der ältesten Tageszeitung Baden-​Württembergs nicht an den Himmel der Berichterstattung gehoben.







Wer sich gerne mit dem Versuch der Geschlechtergerechtigkeit in der Sprache und den daraus resultierenden Ungereimtheiten eingehender befassen möchte, der oder die möge die Marginalie am 13 . März in der RZ lesen.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



208 Aufrufe

127 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb