Polizeibeamte beleidigt und verletzt: 26 -​Jährige verurteilt

Zu einer dreimonatigen Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt wird, wurde eine 26 -​jährige Gmünderin unter anderem wegen Beleidigung und Körperverletzung am Amtsgericht verurteilt. Sie hatte im berauschten Zustand Polizeibeamte angegriffen.

Mittwoch, 24. März 2021

Gerold Bauer

Dabei fielen gegen beide Beamte deftige Schimpfworte, die Beamtin wurde in den Oberschenkel getreten, der Kollege am Arm gekratzt. Vorausgegangen war, dass die Angeklagte – mit einer Zigarette in der Hand – in das Zimmer einer verstorbenen Mitbewohnerin gehen beziehungsweise einen Blick hineinwerfen wollte.

