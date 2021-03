Gmünder Feuerwehr: Funk– und Einsatzzentrale wegen Rattenbefall „evakuiert“

Foto: hs

Nicht zu glauben, aber es ist bitterer Ernst für Gmünder Feuerwehr: Im sanierungsbedürftigen Florian musste die bisherige Funk– und Einsatzzentrale (Bild) innerhalb kürzester Zeit „evakuiert“ und teils demontiert werden. Rattenbefall im denkmalgeschützten Altbau Rossgäßle gefährdete Gesundheit der Feuerwehrleute und die Sicherheit der Einsatzabläufe. Das Beispiel zeigt die Sanierungsbedürftigkeit des Florian.

Freitag, 26. März 2021

Heino Schütte

39 Sekunden Lesedauer



Feuerwehrkommandant Uwe Schubert und die haupt– und ehrenamtlichen Feuerwehrleute aus dem Florian wurden notgedrungen zu wahren Improvisations– und Umbaukünstlern. Respekt! Wegen der Notlage haben sie innerhalb von nur drei Wochen den kleineren der beiden Lehr– und Versammlungssäle in eine vollwertige Funk– und Führungszentrale umgebaut. Sie muss nun einige Jahre Bestand haben, ehe das nun endlich auf den Weg gebrachte Sanierungs– und Modernisierungsprogramm abgeschlossen sein wird. Die Feuerwehr ist dem Gmünder Gemeinderat dankbar, dass nach vielen Jahren des Hoffens und Bangens nun das Hauptquartier endlich im Investitionsprogramm einen festen Platz gefunden hat.

Ausführlicher Bericht mit einem Blick in die eilends hergerichtete Ersatzzentrale am Samstag in der Rems-​Zeitung.

191 Aufrufe

157 Wörter

1 Stunde Online



