Osterweg am Kirnbach in Waldhausen

Foto: ekgw

Die Evangelische Kirchengemeinde Waldhausen hat rund um den Kirnbach einen Osterweg aufgebaut. Da das Pfarrerehepaar in den letzten Wochen immer wieder auf die Kinderkirche angesprochen wurde, die zur Zeit wegen der Pandemie pausiert, haben Ulrike und Lukas Golder zusammen mit den Kinderkirchmitarbeitern, den Trainees der Kirchengemeinde und weiteren Ehrenamtlichen einen Osterweg gemacht.

Samstag, 27. März 2021

Edda Eschelbach

Entstanden sind insgesamt acht Banner auf LKW-​Plane, die entlang eines Spazierweges rund um den Kirnbach in Waldhausen von Palmsonntag bis zum Ende der Osterferien am 11 . April hängen werden. Sechs Bilder zeigen Szenen der Passions– und Ostergeschichte. Die Bilder stammen aus einer Kinderbibel und wurden von der Bibelgesellschaft zur Verwendung in Corona-​Zeiten freigegeben.









