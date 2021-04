Seit 125 Jahren Menrad-​Brillen in Schwäbisch Gmünd

„Ich glaube fest an die Macht der Gründlichkeit. Qualität wird sich immer durchsetzen.“ Mit diesem Grundsatz gründete Ferdinand Menrad 1896 in Schwäbisch Gmünd sein Unternehmen zur Brillenproduktion. Am Donnerstag feiert die Firma das 125 -​jährige Bestehen – wegen Corona nur digital.

Täglich prüfte der Firmengründer die gefertigten Brillen von Hand, um sich durch die besten Produkte und hochwertige Produktion zu etablieren. Damit legte er den Grundstein für eine andauernde Unternehmenshistorie:feiert Menrad, in vierter Generation im Familienbesitz,-​jähriges Bestehen. In diesenJahren hat sich der Markt grundlegend verändert. Wie Menrad auf diese Veränderungen reagiert hat, steht in der Donnerstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

