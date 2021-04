Henning Mühlleitner hat das Olympia-​Ticket gelöst

Foto: RZ-​Archiv

Henning Mühlleitner hat als erster männlicher Gmünder Schwimmsportler das Ticket für die Olympischen Tokio ( 23 . Juli bis 8 . August) und für die Europameisterschaften Ende Mai in Budapest gelöst.

Freitag, 16. April 2021

Alex Vogt

Am ersten Tag des letzten Olympia-​Qualifikationswettbewerbs des Deutschen Schwimmverbandes (DSV) in Berlin sicherte sich der Gmünder Sportler des Jahreseinen Platz in der-​Meter-​Freistilstaffel. In einem spannenden Finale überMeter Freistil musste sich Mühlleitner, der seit zwei Jahren für die Neckarsulmer Sportunion an den Start geht, allerdings mit dem vierten Platz begnügen und kann in Tokio, sofern die Olympischen Spiele überhaupt stattfinden, die-​Meter-​Freistileinzelstrecke nicht bestreiten.Im Finale am Freitagabend in Berlin setzte sich der-​jährige Lukas Märtens aus Magdeburg, der schon im Vorlauf mitMinuten die schnellste Zeit vorlegte, am Ende deutlich mit einer neuen persönlichen Bestzeit vonMinuten durch. Er knackte dabei als einziger die Olympia-​Norm vonMinuten. Diese verfehlte Jacob Heidtmann (ST Stadtwerke Elmshorn) als Zweiter mitMinuten knapp.Überraschend als Dritter schlug Poul Zellmann von der SG Essen inMinuten an, nachdem er im Vorlauf inMinuten noch hinter Henning Mühlleitner lag. Der Gmünder konnte seine Vorlaufbestzeit vonMinuten im Endlauf nicht steigern und beendete nachMinuten als Vierter das Rennen. Haarscharf unterboten Märtens, Heidtmann, Zellmann und Mühlleitner als Quartett die Olympia-​Norm für Tokio: Gefordert warenMinuten, aufaddiert ergaben die Zeiten der vier Schnellsten in BerlinMinuten.

