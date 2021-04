Henning Mühlleitner: Olympia-​Einzelstart noch offen

Ob der Gmünder Spitzenschwimmer Henning Mühlleitner bei den Olympischen Spielen in Tokio ( 23 . Juli bis 8 . August) neben der Staffel über 4 x 200 Meter Freistil auch im Einzelwettbewerb über 400 Meter Freistil an den Start gehen darf, entscheidet sich im Laufe dieser Woche, wenn der Deutsche Schwimmverband (DSV) den endgültigen Kader nominiert.

Vielleicht darf der Gmünder im Einzel über 400 Meter Freistil sogar in Tokio starten. Denn laut Wellbrock gibt es die Tendenz, dass er diese Strecke weglässt, um sich nicht zu verzetteln. Seine Hauptstrecken sind die 800 und 1500 Meter Freistil im Becken sowie die zehn Kilometer im Freiwasser.

Mühlleitner hielt sich am Sonntag in Sachen Einzelstart professionell zurück: „Dazu kann ich leider noch keine belastbare Aussage machen. Ich gehe davon aus, dass im Laufe dieser Woche eine Entscheidung fällt.“



Nach absoluten Weltklasseleistungen vieler deutscher Schwimmerinnen und Schwimmer bei der Olympiaqualifikation in Berlin neigen die beiden Bundestrainer Bernd Berkhahn und Hannes Vittense dazu, alle Startoptionen auszunutzen. Das Prunkstück im olympischen Programm sind aus deutscher Sicht derzeit dieMeter Freistil. Hier kraulte Doppelweltmeister Florian Wellbrock (SC Magdeburg) am Samstag in Berlin mitMinuten bis auf eine Hundertstelsekunde an seine Weltjahresbestleistung, die er vor einer Woche in Magdeburg erzielt hatte, heran.Dahinter verbesserten der-​jährige Lukas Märtens (SC Magdeburg) mitMinuten und der Gmünder Henning Mühlleitner (Neckarsulmer Sport-​Union) mitMinuten ebenfalls ihre eine Woche alten Bestzeiten vonundMinuten, um erneut die Olympia-​Norm vonMinuten zu unterbieten. Während Mühlleitner in Eindhoven mehr oder weniger allein im Becken war „und ich dort mein eigenes Ding geschwommen bin“, freute er sich in Berlin, „dass ich die beiden Jungs neben mir hatte. Die haben mich noch einmal schön nach vorne gepeitscht.“Im Vorlauf überMeter Freistil am Samstag schwamm sich das DSV-​Trio erst einmal warm. Praktisch einen Handschlag nach Wellbrock () schlug Mühlleitner () als Zweiter an, während Märtens () Körner fürs Finale am Samstagabend sparte. Das sollte sich für den jungen Magdeburger Shootingstar auszahlen. Auf der letzten Bahn setzte sich Wellbrock () mit Märtens () im Schlepptau etwas von Mühlleitner ab, der mitMinuten seine persönliche Bestzeit von Eindhoven () noch einmal toppte.In einem spannenden Rennen führte der Gmünder nachSekunden) undMetern (). BeiMetern war er () Dritter, beiMetern mit den beiden Magdeburgern gleichauf, ehe er im Endspurt das Nachsehen hatte. Wellbrock und Märtens sicherten sich so die beiden Startplätze des DSV für Tokio.„Bei einer guten Konkurrenz kommt auch ein entsprechendes Ergebnis heraus“, freute sich Mühlleitner dennoch über seine neue Bestzeit, mit der er in der Weltjahresbestenliste immerhin auf Rang sieben liegt. Mühlleitner denkt darüber nach, „in der Olympiavorbereitung nun auch öfter mit Wellbrock und Märtens zusammen in Magdeburg zu trainieren.“

