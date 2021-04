Streit zwischen Autofahrer und Radfahrer führt zu Unfall

Am Donnerstag befuhr ein Radfahrer die Landesstraße von Gschwend in Richtung Dinglesmad mit seinem Rennrad. Einem Autofahrergefiel nicht, dass der Radler nicht den Radweg neben der Fahrbahn benutzte. Es kam zum Streit, dem ein Zusammenstoß und eine weitere Auseinandersetzung samt Strafanzeigen folgten.

Freitag, 02. April 2021

Edda Eschelbach

40 Sekunden Lesedauer



13

15

22

1080

31

22

31

31

6

000

Am Donnerstag gegenUhr befuhr ein-​Jähriger die Landesstraßevon Gschwend in Richtung Dinglesmad mit seinem Rennrad. Auf Höhe der Abzweigung nach Hagkling kam ihm ein-​Jährigen Autofahrer entgegen. Der Autofahrer äußerte dem-​Jährigen verbal und durch Gesten seinen Unmut darüber, dass dieser nicht den Radweg neben der Fahrbahn benutzte. Der-​Jährige wendete sogar sein Auto, überholte den Radfahrer und bremste so abrupt ab, dass der Radfahrer nicht mehr ausweichen konnte und auf das Auto des-​Jährigen auffuhr. Bei dem anschließenden Sturz verletzte sich der Radfahrer leicht und es entstand ein Schaden von etwaEuro. Im Anschluss kam es zu einem Streitgespräch zwischen den beiden Männern mit gegenseitigen Beleidigungen, was nun zu entsprechenden Strafanzeigen führt.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



333 Aufrufe

160 Wörter

3 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Gschwend ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb