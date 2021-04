Staufersaga: Die Rüstmeister übernehmen am neuen Domizil auch ökologische Verantwortung

Seit gut einem Jahr ist der historische Georgishof das neue Domizil der Rüstmeisterei mit mehreren Gruppierungen des Vereins Staufersaga. Die Traditionspfleger der Staufer-​Geschichte haben dort nun auch ökologische Verantwortung für eine große Streuobstwiese übernommen.

Mittwoch, 21. April 2021

Heino Schütte

Corona bremst die Aktivitäten aktuell sehr, denn die Staufersaga lebt ja vom Gemeinschaftsgeist und Miteinander. Gruppen-​Zusammenkünfte sind derzeit nicht möglich. Umso erstaunlich ist es, wie engagierte Vereinsmitglieder alleine, paarweise oder allenfalls im Trio ihre neue Heimstätte im und am Georgishof ausbauen und tolle Pläne für die Zeit nach Corona schmieden. Und sie finden auch Zeit, eine ökologisch wertvolle Streuobstwiese am Georgishof zu pflegen. Zahlreiche Nistkästen wurden hergestellt und aufgehängt. Und frech hat ein Vogelpaar für seine Familienplanung sogar einen Staufersaga-​Helm in Beschlag genommen.

