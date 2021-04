ZF-​Standort Alfdorf: 30 Corona-​Infizierte

Mit einem heftigen Corona-​Ausbruch muss sich die ZF an ihrem Standort Alfdorf auseinandersetzen. 30 Personen sind positiv auf das Virus getestet. Um weitere Ausbreitung zu verhindern, wurden zusätzlich 200 Beschäftige nach Hause geschickt.

Wie wichtig Corona-​Tests in Unternehmen sind, kann man gegenwärtig in Alfdorf ablesen. Dort befinden sichMitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter der ZF für zwei Wochen in Quarantäne, weil sie mit dem Vitus infiziert sind. Im sofort eingeleiteten Kampf gegen eine weitere Ausbreitung hat die Standort-​Leitungweitere Beschäftigte bis mindestens zum kommenden Montag aufgefordert, zu Hause zu bleiben und von dort aus zu arbeiten. Welche Abteilungen betroffen sind und auf welche Herausforderungen die Kontaktverfolgung stößt, steht in der Donnerstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

