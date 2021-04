Verordnung zu Corona-​Regeln in Kindertagesstätten

Foto: Marcus Menzel

Rechtsgrundlage für die seit Mittwoch geltenden Corona-​Regeln in Kitas (die RZ berichtete am Mittwoch) ist eine Dienstanweisung für die Masken– und Testpflicht in Kindertagesstätten der Stadt Gmünd. Diese Dienstanweisung gilt in allen Kindertagesstätten in der Trägerschaft der Stadt Schwäbisch Gmünd.

Donnerstag, 29. April 2021

Marcus Menzel

28 Sekunden Lesedauer



2

95

95

2

29

Sie schreibt unter anderem vor, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Räumen der Kindertagesstätten sowie im Außenbereich in der Hol– und Bringsituation die von der Stadt kostenfrei ausgegebenen Masken vom Typ FFP, KNoder Ntragen müssen. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die Pflicht, sich zwei Mal pro Arbeitswoche einem Test auf den Virus SARS-​CoV-​zu unterziehen. Was die Anweisung weiterhin regelt, lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Donnerstag,. April.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



73 Aufrufe

112 Wörter

13 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb