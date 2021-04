„Autorennen“ im Kappelbergtunnnel: Polizei fahndet nach Ferrari, Mercedes & Co

Erneut geht das Polizeipräsidium Aalen Hinweisen auf ein illegales Autorennen nach. Schauplatz war diesmal am Karfreitag der Kappelbergtunnel bei Fellbach. Und zwar in der südlichen Röhre Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd.

GegenUhr, so schildert die Polizei in einem am Samstagmorgen veröffentlichten Zeugenaufruf, sei es am Karfreitag zu der auch für unbeteiligte Verkehrsteilnehmer gefährlichen Situation im Kappelbergtunnel in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd gekommen: Vier Fahrzeuge, darunter je ein weißer und ein roter Ferrari, ein silberner Mercedes und ein weiteres dunkles Fahrzeug haben zunächst den gesamten Verkehr auf ca.km/​h herunter gebremst. Im Anschluss beschleunigten die Fahrzeuge stark und rasten durch den Tunnel. Dabei wurden mehrere Fahrzeuge rücksichtslos, teilweise auch über den Standstreifen, überholt. Zeugen, die durch die Fahrweise der genannten Fahrzeuge gefährdet wurden oder Angaben zu den Kennzeichen machen können, werden dringend gebeten, sich unter Tel.:/​beim Polizeirevier Fellbach zu melden.

