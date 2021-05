Mutlangen: HGV-​Wertgutschein-​Aktion

Foto Marcus Menzel

Etwas ganz Besonderes hat sich der Handels– und Gewerbeverein Mutlangen jetzt einfallen lassen, um die Kauflaune der Bürger der Gemeinde wieder aufzufrischen. Getreu dem HGV Motto „Gemeinsam mehr bewegen“ wurden nun die neuen HGV-​Wertgutscheine auf den Markt gebracht.

Dienstag, 11. Mai 2021

Marcus Menzel

26 Sekunden Lesedauer



12

„Dem HGV-​Motto sehen wir uns verpflichtet und haben den Wertgutschein des HGV Mutlangen e.V. auf den Weg gebracht. Mit dem Erwerb des Gutscheins helfen Sie aktiv, die Kaufkraft in unserer Gemeinschaft und in der Gemeinde zu halten und zu stärken“, so HGV-​Vorstand Thomas Bareiß. Mehr über die Aktion des HGV Mutlangen lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Mittwoch,. Mai. Da lesen Sie auch, wo man die Wertgutscheine erwerben kann.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



152 Aufrufe

107 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Mutlangen ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb