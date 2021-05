Corona und die Psyche: Enorme Belastungen für Kinder und Jugendliche

Foto: astavi

Ein Jahr Pandemie – das hat auch bei vielen Kindern und Jugendlichen Spuren hinterlassen. Jessica Hrusa und Jessica Bisetto sind als Kinder– und Jugendcoaches tätig. Im RZ-​Interview sprechen sie von den Belastungen der Pandemie, aber auch von Situationen, in denen Kinder und Jugendliche Stärke und Zusammenhalt beweisen.

Mittwoch, 12. Mai 2021

Nicole Beuther

28 Sekunden Lesedauer







Die RZ hat nachgefragt, was Hrusa und Bisetto derzeit am meisten beschäftigt, wie sich psychische Belastungen bei Kindern und Jugendlichen äußern und welche Tipps es für Eltern und Kinder gibt — zu lesen in der Mittwochausgabe.



Jungen Menschen Stärke zu vermitteln, das ist auch ein wichtiger Teil der Arbeit von Hrusa und Bisetto, denen das Wohl von Kindern und Jugendlichen besonders am Herzen liegt.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



96 Aufrufe

112 Wörter

34 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb