Blitzer in Mögglingen abgesägt

Foto: rz

Ein bereits am Donnerstag in Mögglingen abgesägter stationärer Blitzer wurde am Freitag von der Polizei neben der B 29 in Böbingen gefunden. Die Polizei sucht Zeugen.

Samstag, 15. Mai 2021

Edda Eschelbach

Am Donnerstag gegenUhr teilte ein Verkehrsteilnehmer der Polizei mit, dass die stationäre Geschwindigkeitsmessanlage in der Hauptstraße an der Brücke über die Rems offenbar von unbekannten abgesägt worden war. Die Messanlage konnte am Freitagmorgen im Rahmen einer Unfallaufnahme von Polizeibeamten in Böbingen an der Rems am Ende der Ausbaustrecke in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd, unterhalb der Böschung liegend, aufgefunden werden. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon

