Inzidenz unter 150 : Jetzt offiziell grünes Licht für „Click & Meet“ ab Donnerstag

Foto: hs

Der Ostalbkreis hat am Dienstag die 7 -​Tage-​Inzidenz von 150 Neuinfektionen mit dem Coronavirus je 100000 Einwohner an fünf Werktagen in Folge unterschritten. Deshalb hat die Landkreisverwaltung das Unterschreiten der 150 er-​Marke amtlich festgestellt. Konkret bedeutet dies, dass ab Donnerstag, 20 . Mai, „Click & Meet“ für den Einzelhandel möglich ist.

Dienstag, 18. Mai 2021

Heino Schütte

40 Sekunden Lesedauer



40

24

3

19

7

100

100

000

&

Dabei, so erinnert das Landratsamt in einer am Dienstag veröffentlichten Pressemitteilung, darf nicht mehr als ein Kunde pro angefangeneQuadratmeter Verkaufsfläche gleichzeitig im Ladengeschäft anwesend sein. Die Einzeltermine sind zeitlich zu begrenzen und es müssen die Kontaktdaten der Kunden sowie der Zeitraum des Aufenthalts erhoben werden. Die Kundin oder der Kunde muss ein negatives Ergebnis eines anerkannten Corona-​Tests vorweisen können, das nicht älter alsStunden ist. Gemäß §COVID-​-​Schutzmaßnahmen-​Ausnahmenverordnung sind geimpfte und genesene Personen den Personen mit negativem Testergebnis gleichgestellt. Es gelten für den Handel derzeit weiterhin die Maßnahmen bei Überschreitung der-​Tage-​Inzidenz vonNeuinfektionen mit dem Coronavirus jeEinwohner. Im Rems-​Murr-​Kreis gilt die „ClickMeet-​Regelung“ erst ab Freitag.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



89 Aufrufe

163 Wörter

23 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb