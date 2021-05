Brandstiftung: Zum Glück nur geringer Sachschaden

Symbolfoto: hs

Die Polizei ermittelt im Fall einer Brandstiftung in Spraitbach. Zum Glück entstand nur geringer Sachschaden.

Mittwoch, 19. Mai 2021

Heino Schütte

Am Dienstag umUhr wurde per Notruf eine Rauchentwicklung im Keller eines Gebäudes in der Hospertstraße mitgeteilt. Vor Ort stellte sich heraus, dass in einem Kellerraum Papier entzündet wurde. Zudem wurde versucht einen Plastiktannenbaum in Brand zu setzen, was jedoch nicht gelang. Durch einen Hausmitbewohner konnte das Feuer jedoch selbstständig gelöscht werden, so dass lediglich geringer Sachschaden entstand. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

