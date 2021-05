„Sägbock“: Fußgängerbrücke im Nordosten der Innenstadt seit Dienstag gesperrt

Die Fußgängerbrücke zwischen Parkdeck Rems und Mutlanger Straße (im Volksmund „Sägbock“ genannt) ist seit Dienstag gesperrt und soll demnächst teilweise demontiert werden.

Schon vor Monaten hatte die Stadtverwaltung die Sperrung dieser wichtigen Fußgängerverbindung im Nordosten der Innenstadt angedeutet, doch kam sie jetzt doch sehr schnell und überraschend. Ein erheblicher Umweg über die Pfitzerstraße muss nun zeitlich einkalkuliert werden. Der Hintergrund: Bei einer Überprüfung des Bauwerks waren Rostschäden an der Stahlbetonkonstruktion festgestellt worden. Fachleute gaben sogar zu verstehen, dass ein plötzlicher Verlust der Statik, sprich Einsturz von Brückenteilen nicht mehr hundertprozentig auszuschließen sei. Dies betrifft den Bereich an und über der Remsstraße. Dieser Teil soll deshalb demnächst demontiert werden. Das Brückensegment über der Bahnlinie soll jedoch erhalten und durch ein Treppengerüst aus Richtung Innenstadt zugänglich bleiben, wobei die Fußgänger dann allerdings die Remsstraße queren müssen. Mehr zum Thema am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

