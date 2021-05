Wieder Leben in der Gmünder Innenstadt

Schon am ersten Tag von „Click & Meet“ war deutlich zu spüren, wie sehr sich die Leute nach einer belebten Innenstadt gesehnt haben.

Donnerstag, 20. Mai 2021

Dabei ging es nicht allein ums Einkaufen, sondern auch um Begegnungen. „Wir haben ein Stück unseres gewohnten Lebens zurück“, sagte Alt-​Stadträtin Lilo Rollny. Der Einzelhandel zeigte sich zufrieden mit der Nachfrage. Kritische Aussagen gab es bezüglich der relativ langen Wartezeiten, wenn man sich spontan zu einem Einkaufsbummel entschließt und dafür noch schnell ein negative Testergebnis braucht.







Die Rems-​Zeitung war am Donnerstag in der Stadt unterwegs und hat sich mit Kunden und Geschäftsleuten unterhalten. Lesen Sie die Eindrücke in der Ausgabe vom 21 . Mai!



