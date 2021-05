Fahrradstraßen: Verbesserungen auch für die Anwohner

Foto: hs

Auch in Schwäbisch Gmünd kommen jetzt die Fahrradstraßen. Was bedeutet das für Verkehrsteilnehmer und Anwohner?

Dienstag, 04. Mai 2021

Heino Schütte

16 Sekunden Lesedauer



Schwerzerallee und Klarenbergstraße machen den Anfang: Noch in diesem Jahr will die Stadtverwaltung die beiden Achsen durch West– und Südstadt als Fahrradstraßen deklarieren. Was dies bedeutet und warum diese Maßnahmen sogar Vorteile für die Anwohner bringen, das steht in der neuesten Folge der Serie RZ-​Fahrradcheck am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



56 Aufrufe

65 Wörter

14 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb