Bikepark Böbingen ist (fast) fertiggestellt

Der Bikepark in Böbingen ist in die Jahre gekommen und war zuletzt nicht mehr nutzbar. Deshalb beschloss der Gemeinderat vor einem Jahr die Sanierung beziehungsweise Wiederinstandsetzung der Outdoor-​Sportfläche in Oberböbingen. Die Arbeiten sind fast abgeschlossen und wurden am Freitag präsentiert.

Freitag, 07. Mai 2021

Marcus Menzel

Die Verantwortlichen, sprich Bürgermeister Jürgen Stemple, Martin Brasda, Fin und Volker Prölß von der Abteilung Radsport des TSV Böbingen sowie Jan Sponseil und Simon Reitberger von der ausführenden Firma Kolap aus Nürnberg, stellten das Projekt am Freitag vor. Nach einer ausführlichen Planung, hatten die Arbeiten an der Anlage nun insgesamt drei Wochen gedauert. „Die Maßnahme war nötig, da der Bikepark zuletzt gar nicht mehr geöffnet werden konnte. Dies war aus sicherheitstechnischen Gründen nicht mehr möglich. In der Gemeinde war man sich aber einig, dass die Anlage unbedingt wieder instandgesetzt werden soll“, meinte Bürgermeister Stempfle. Mehr lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Samstag,. Mai.

