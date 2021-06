Tauffest in der Rems

Fotos: Gerhard Nesper

Am Samstag feierten die Kirchengemeinden Lorch und Weitmars, Waldhausen, Großdeinbach und die Kirchengemeinde Lindach/​Mutlangen ein Tauffest der besonderen Art am Remsmittelpunkt in Waldhausen.

Samstag, 12. Juni 2021

Gerhard Nesper

30 Sekunden Lesedauer



18

Der Nordwest-​Distrikt des Kirchenbezirks Schwäbisch Gmünd hatte dazu eingeladen, Kinder aber auch Erwachsene in der Rems und unter freiem Himmel taufen zu lassen. Bereits zum dritten Mal fand dieses Ereignis statt undTäuflinge waren mit Eltern, Großeltern und Taufpaten dabei. Coronabedingt wurden die dazugehörigen Gottesdienste hintereinander abgehalten. Der erste Gottesdienst wurde von Pfarrerin Eleonore Härter von der evangelischen Kirchengemeinde Lindach-​Mutlangen sowie Pfarrer Lukas Golder aus Waldhausen und Pfarrer Jochen Leitner aus Großdeinbach zelebriert. Für seine Predigt hatte Pfarrer Golder einen besonderen, mehrfarbigen Taufbeutel mitgebracht. Was es mit diesem Beutel auf sich hatte, steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



181 Aufrufe

122 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Lorch ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb