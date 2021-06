Himmelsstürmer: Freundeskreis des Aussichtsturms ist in Personalnot

Foto: hs

Wann können Bürger und Besucher endlich mal wieder den Aussichtsturm Himmelsstürmer im Landschafts– und Familienpark Hiimmelsgarten besteigen und einen himmlischen Blick auf den Stadtteil und die Umgebung genießen?

Dienstag, 15. Juni 2021

Heino Schütte

26 Sekunden Lesedauer



2014

40

Diese Frage stellen sich viele. Betreut wird der Aussichtsturm, der zur Landesgartenschauerrichtet worden war, von einem ehrenamtlichen Freundeskreis. Dieser muss sich nun auch darum kümmern, dass bei einer Wiedereröffnung die Corona-​Regeln eingehalten werden. Dazu fehle aber aktuell genügend Aufsichtspersonal, so erklärt Vereinsvorsitzender Dr. Werner Schlummer. Er kündigt nun eine Befragung des Vereinsmitglieder an und sucht weitere Helferinnen und Helfer, um die Planung für eine Wiedereröffnung des fastMeter hohen Aussichtsturms in die Wege zu leiten.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



67 Aufrufe

106 Wörter

17 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb