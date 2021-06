Bud-​Spencer-​Freibad: Einlass auch ohne Internet-​Ticket?

Online-​Tickets öffnen Tür und Tor, um bei herrlichem Wetter im Schießtal Kurzurlaub im Bud-​Spencer-​Bad zu machen. Heißt das im Gegenzug, dass Menschen ohne Internet auf Sonne und Spaß verzichten müssen?

Mittwoch, 02. Juni 2021

Gerold Bauer

28 Sekunden Lesedauer



„Kann es wirklich sein, dass Menschen ohne Computer und ohne Internet im Schießtal nicht ins Freibad dürfen?“ fragte eine Gmünderin bei der Rems-​Zeitung nach. Zwar hatten ihr die Stadtwerke am Telefon versichert, dass einigen wenigen Badegästen auch auf klassischem Weg am Kassenhäuschen Eintritt gewährt wird. Vor Ort, so erzählte die hörbar verärgerte Anruferin, habe sie es dann aber ganz anders erlebt.





Welche Regeln gelten im Bud-​Spencer-​Bad , und wie begründen die Stadtwerke ihren Kurs? Die Antworten darauf gibt es in der Mittwoch-​Ausgabe der Rems-​Zeitung!



