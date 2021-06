Gemeinderatssitzung in Alfdorf

Foto: Marcus Menzel

Am Montag fand im Bürgerzentrum in Alfdorf-​Pfahlbronn eine Sitzung des Alfdorfer Gemeinderats statt. Bürgermeister Ronald Krötz begrüßte um 19 Uhr die Besucher zur öffentlichen Sitzung, zuvor waren die Räte schon zu einem nichtöffentlichen Teil zusammengekommen. Unter anderem wurde das Projekt Jungsein in der Kommune (PJuk) vorgestellt. Dies übernahmen Dipl.-Sozialpädagogin Petra Nonnenmacher und Sebastian Frey, beide vom Kreisjugendamt des Rems-​Murr-​Kreises.

Dienstag, 22. Juni 2021

Marcus Menzel

Bei jungen Leuten wurde zunächst eine Befragung durchgeführt. Insgesamt wurden dabei in einem Zeitraum vonTagenFragebögen beantwortet. Die Befragten waren zwischen zehn undJahre alt.Mehr lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Dienstag,. Juni.

