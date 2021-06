Gewitter-​Bilanz: Flutwelle aus Regen und Hagel

Ein Unwetter dieses Ausmaßes – das hat auch Göggingens Bürgermeister Walter Weber in seinen fast 30 Dienstjahren noch nicht erlebt. „Ich kann mich nicht erinnern, dass es in den vergangenen 29 Jahren so geregnet und gehagelt hat“, so Weber.

Vor allem Schechingen war vom Unwetter betroffen. Hier geht es zum Bericht. Weitere Bilder finden Sie in unserer Bildergalerie. Unser Fotograf hat die Auswirkungen des Gewitters in einem Video dokumentiert: face​book​.com/​r​e​m​s​z​e​itung

Rings um Schwäbisch Gmünd hat das Unwetter am Mittwochabend zahlreiche Schäden angerichtet. In Göggingen und Mutlangen wurden Keller geflutet, der Hagel demolierte Neuwagen von Autohäusern in Schechingen , wo die Feuerwehr und die Gemeindeverwaltung Straßen mit Traktoren und einem Radlader freiräumen mussten.

