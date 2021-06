Schwäbisch Gmünd: Parkplatz neben Rems-​Deck fällt weg

Der wilde Parkplatz neben dem Rems-​Deck in Schwäbisch Gmünd fällt bereits in der kommenden Woche weg. Das bestätigte Gerhard Hackner vom Amt für Stadtentwicklung auf Anfrage der Rems-​Zeitung. Der Platz gehe in das Eigentum des Investeros über.

An der Stelle soll das Projekt „Wohnen an der Stadtmauer“ realisiert werden. Die Schotterfläche „war nie ein offizieller Parkplatz“, sagt Markus Herrmann, Pressesprecher der Gmünder Stadtverwaltung. Man habe es seither geduldet, dass dort geparkt wird. Ab Juli ist die Brachfläche Eigentum des Investors, der dann auch die sogenannte Verkehrssicherungspflicht (also eine Verhaltenspflicht zur Abwehr von Gefahrenquellen, Anm. d. Red.) habe, so Hackner weiter. Die Stadt müsse dem Investor dazu eine „freie Fläche“ übergeben. Wo in Gmünd geparkt werden kann, sehen Sie hier

