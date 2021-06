Regionale Unwetterbilanz: Am Montagabend traf es besonders den Rems-​Murr-​Kreis

Eine schwarze, von Blitzen durchzuckte Wolkenwand stand am Montagabend bedrohlich im Westen des Ostalbkreises. Der kam glimpflich davon. Diesmal schlug das Unwetter besonders heftig im Bereich Backnang und Waiblingen zu.

Dienstag, 29. Juni 2021

Heino Schütte

250

Die Unwetterfront mit massivem Starkregen zog, so die Bilanz der Polizei, abUhr schwerpunktmäßig über den Rems-​Murr-​Kreis hinweg. Beim Führungs– und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Aalen gingen bisUhr rundNotrufe mit Bezug zur Unwetterlage ein. Bei der Rettungsleitstelle des Rems-​Murr-​Kreises gingen rundNotrufe ein. Betroffen waren hauptsächlich die Bereiche Fellbach, Waiblingen, Backnang, Winnenden und Murrhardt. Bereits nach kürzester Zeit wurden zahlreiche vollgelaufene Keller, Unterführungen und umgestürzte Bäume gemeldet. Durch umherfliegende Gegenstände wurden Fahrzeuge beschädigt. In Backnang Fall wurde ein Mann in einer Kellerwohnung durch die Wassermassen eingeschlossen, konnte aber durch die Feuerwehr unversehrt gerettet werden. In Backnang löste die Alarmanlage an einem Baukran in der Stadtmitte aus und beschallte die Gegend mit einem schrillen Alarmton über mehrere Stunden, bis ein Verantwortlicher erreicht werden konnte und den Alarm abstellte. Eine Radfahrerin wurde in der Etzwiesenstraße in Backnang von einem herabfallenden Ast getroffen und leicht verletzt. Einige Bundes– und Landstraßen wurden durch umgefallene Bäume blockiert. Die Einsatzschwerpunkte lagen auch hier in Fellbach, Waiblingen und Backnang.Die Landkreise Ostalbkreis sowie Schwäbisch Hall waren kaum betroffen. Dort betreffend gingen nur vereinzelt Mitteilungen über umgestürzte Bäume und beschädigte Fahrzeuge ein.

