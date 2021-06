Blumenteppich an Fronleichnam: Tradition auch in Alfdorf und Lorch

Was in vielen Gemeinden Tradition hat, war für einige Alfdorfer in den vergangenen Jahren ein fast vergessenes Brauchtum — der Blumenteppich an Fronleichnam. 20 Jahre lang feierten die Gläubigen der Seelsorgeeinheit Lorch-​Alfdorf in Lorch gemeinsam das katholische Hochfest. Nun soll es im jährlichen Wechsel auch wieder in Alfdorf stattfinden — damit kehrt nach 20 Jahren auch die Tradition des Blumenteppichs zurück.

Von der Tradition des Blumenteppichs und den Erinnerungen der Ehrenamtlichen berichtet die RZ in der Freitagausgabe.



Einst hatte es in Alfdorf Tradition, dass an Fronleichnam Häuser geschmückt und Blumenteppiche gelegt wurden. Simone Müller weiß aus Erzählungen ihrer Mutter, dass diese aufwendige Arbeit, bei der viele einzelne Blüten ein prachtvolles Motiv ergeben, meist mit dem Sonnenaufgang ihren Anfang nahm. Sie selbst hat jene Feste in guter Erinnerung, die sie als Kind an Fronleichnam miterlebt hat.

