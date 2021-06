Ermittlungen im Gmünder Taubental: Polizeipräsidium Ulm hüllt sich in Schweigen

Foto: hs

Zu den polizeilichen Ermittlungen mit Spurensicherung und Sicherstellung eines „Mini Cooper“ am Freitagabend im Taubental in Schwäbisch Gmünd gibt es wenig neue Infos. Das in diesem Fall zuständige Polizeipräsidium Ulm hüllt sich in Schweigen.

Montag, 07. Juni 2021

Heino Schütte

27 Sekunden Lesedauer



Polizei-​Pressesprecher Wolfgang Jürgens hat am Montag auf Nachfrage der Rems-​Zeitung erklärt: Es handle sich um laufende Ermittlungen, zu denen die Polizei keine Informationen und Auskünfte herausgebe. Es war seit Freitag darüber spekuliert worden, ob es einen Zusammenhang mit der Schießerei vom vorletzten Wochenende in Göppingen geben könnte, weil seither ein flüchtiger Kleinwagen gesucht wurde. „Diesen Zusammenhang stellen wir nicht her“, sagt dazu der Ulmer Polizei-​Sprecher. Mehr zum Thema am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



49 Aufrufe

108 Wörter

12 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb